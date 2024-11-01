Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına karşı, halkın iradesine sahip çıkmak için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda basın açıklamasını CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar yaparken, programa CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile birlikte çok sayıda partili katıldı. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın İstanbul’daki mitinge katılması nedeniyle katılmadığı toplantıda KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Bülent Türkmen, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Emrah Azapcı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak da hazır bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle çiğnendiğini belirterek, bu duruma seyirci kalmayacaklarını, seslerini büyüterek aydınlık Türkiye mücadelesi vermeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuk kuralları hiçe sayılarak, siyasi bir kumpasla tutuklandığını belirten Taşar; “Halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır” diye konuştu.

Parti adına basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Taşar, şu ifadelere yer verdi:

“HALKIN İRADESİ YOK SAYILDI”

“Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini kabul etmiyoruz.

“BASKIYA SESSİZ

KALMAYACAĞIZ”

Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır.

Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır.



“DEMOKRASİYİ KORUYACAĞIZ”

Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın “'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan’ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye’nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir.

CHP olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!”

Toplantıda daha sonra söz alan ve 30 Kasım’da yapacakları miting için Çorum’a geldiklerini söyleyen KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu da ülkede her sabah başka bir hukuk saldırısı ile karşı karşıya kalındığını söyleyerek Ahmet Özer’in haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığını, bu işin Esenyurt ile kalmayacağını, halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmesini, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Özer’in derhal bırakılarak görevine iade edilmesini beklediklerini kaydetti.