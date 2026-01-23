Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk Bayrağı’na yönelik saygısızlıklara tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Türk Bayrağı’na yönelik yapılan saygısızlıklara karşı sessiz kalmamak adına “Bayrağa Saygı, Şehitlere Minnet, Gazilere Şükran” etkinliği yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar başta olmak üzere engelliler ve ulu çınarlarınla birlikte bayrağımıza saygı, aziz şehitlerimize minnet ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak amacıyla düzenlenecek dua programı bugün yapılacak.

Tüm Çorum halkının davet edildiği etkinlik bugün Cuma Namazı sonrasında saat 14.30’da Çorum Şehitliği’nde gerçekleştirilecek.

Muhabir: SELDA FINDIK