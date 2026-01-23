Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak, genel kurul öncesinde yaptığı açıklamayla hem yeniden aday olduğunu kamuoyuna duyurdu hem de esnafa çağrıda bulundu.

Görev süresi boyunca esnafın yanında olduklarını vurgulayan Çıtak, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, sorunlara çözüm üreten ve odayı daha ileriye taşıyan bir anlayışı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkanlık görevini büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü dile getiren Çıtak; “Başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odamızın seçimli genel kurulunda; tecrübe, birikim ve siz değerli üyelerimizin bugüne kadar verdiği destekten aldığımız güçle yeniden adayım. Görev süremiz boyunca esnafımızı dinleyen, istişareyi esas alan ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettik” dedi.

Yeni dönemde de oda üyelerinin mesleki ve ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmesi için projeler üretmeye devam edeceklerini kaydeden İsmet Çıtak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “Bu oda hepimizin” diyen Çıtak, “Kazananın kişiler değil, odamız ve esnafımız olacağı bir anlayışla yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel kurulun önemine de dikkat çeken Çıtak, tüm üyeleri davet ederek, “Genel kurulumuza tüm üyelerimizi davet ediyorum. Katılımınız camiamız adına büyük önem taşıyor. Yapılacak seçimde odamız kazanacak, esnafımız kazanacak. Şimdiden genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” çağrısında bulundu.

Öte yandan Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası’nın seçimli genel kurulu 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 12.00’de ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR