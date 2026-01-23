“Paçalı Mustafa” lakabı ile tanınan Mustafa Güler, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyordu.

Mustafa Güler dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi ikindi namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

