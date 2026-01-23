Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde aralık yağışları azalırken, Çorum yüzde 60’ı aşan düşüşle yağışların en sert azaldığı iller arasında yer aldı.

Türkiye genelinde aralık ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının altında kalırken, Çorum’da yaşanan ciddi düşüş dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye genelinde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 21, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18 azaldı.

1991-2020 döneminde aralık ayı yağış ortalaması metrekareye 75,7 kilogram olarak kayıtlara geçerken, 2024 Aralık ayında 73 kilogram, 2025 Aralık ayında ise yalnızca 60,1 kilogram yağış ölçüldü.

Rapora göre Çorum, yağışların yüzde 60’tan fazla azaldığı iller arasında yer aldı. Çorum’un yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’te de ciddi düşüşler yaşandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı