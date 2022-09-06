Çorum Eczacı Odası "Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir" eylem planı içerisinde, eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta oldukları sağlık hizmet giderlerinin karşılanabilmesi için çabalarını sürdürüyor.

Halk Bankası Çorum Şube Müdürü Selim Bal ve KOBİ Müşteri İlişkileri Yetkilisi Onur Oyuncu, Eczacı Odası’nı siyaret ederek, genç eczacılara sunulan “cesur girişimci kredisi” hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette Oda Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Ali İskender Türkmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Bilge Demir Uysal bulundu. (Haber Merkezi)

