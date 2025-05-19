Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Antalya Şubesi’nin Mayıs ayı toplantısı, ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, diğer bazı yöneticiler ve Çorumlu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hukuk Fakültesi öğrencisi Halil Ege Kise, “Hukukun tanımı, temel hak ve hürriyetlerin Anayasa’daki yeri”, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Pınar Oral, “Elektrik ve elektronikte manyetizma” konulu sunum yaptılar.

Hasan Doğan, “yenilenebilir enerji”, Hasret Yolcu ise “yapay zeka” konusunu anlattılar.