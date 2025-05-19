Türk ulusunun tek ve büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 106 yıl önce bugün, ulusal kurtuluş savaşını başlatmak üzere Samsun’a ilk adımını atmış, tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olan emperyalizme başkaldırısını ve eşsiz kahramanlık destanını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Bugün, Ortadoğu’da haritalar değişirken, “Türkiye’ye sinsice, kalleşçe yeni tuzaklar mı kuruluyor?” endişesi, tüm vatanseverlerin beynini kemirmeye devam ediyor. Bu kaygılarla, Aşık Mahzuni’nin, dillerden düşmeyen ünlü dizeleri akla geliyor: Bir daha gel, gel Samsun’dan!

Vatanını, milletini, bayrağını seven, cumhuriyet değerlerine bağlı Atatürk çocukları, 19 Mayıs ruhuyla, Türkiye’nin üniter yapısını, birliğini, bütünlüğünü koruma, bir karış vatan toprağını kimseye kaptırmama yeminini bugün bir kez daha haykırıyorlar.