Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajlarında; “19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; bir milletin küllerinden doğduğu, bağımsızlığa giden yolu kararlılıkla yürümeye başladığı, sadece kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda çağdaş, özgür ve bağımsız bir geleceğin temelinin atıldığı gündür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bu tarihi yolculuk, Türk milletinin azim ve iradesiyle birleşmiş, tüm dünyaya örnek teşkil eden bir kurtuluş destanına dönüşmüştür. Atatürk'ün, bu önemli günü gençlerimize armağan etmesi; gençliğe olan inancını, güvenini ve ülkenin geleceğini onlara emanet ettiğini göstermektedir.

Gençlerimiz; sadece yarının değil, bugünün de sorumluluğunu taşıyan bireylerdir. Onların donanımlı, bilinçli, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri, güçlü bir Türkiye’nin en temel dayanağıdır. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliğinden kültürel gelişime, spordan sanata kadar gençlerimizin her alanda desteklenmesi, ülkemizin geleceğini inşa etmenin bir gereğidir.

Bizlere düşen görev, 19 Mayıs ruhunu yalnızca yıldönümlerinde değil, daima yüreğimizde taşımak ve bu bilinçle hareket etmektir. Cumhuriyetimizi kuran iradeye sahip çıkarak, onu daha da yüceltmek genç kuşakların en büyük sorumluluğudur.

Bu duygularla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”