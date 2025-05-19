Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Antalya’da başlayan, Adana ve Gaziantep’te devam eden bölge toplantılarının ikinci turunu, Malatya ve Diyarbakır toplantıları ile tamamladı.

Bu toplantılarda Genel Müdür Erkılınç’a, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ile Malatya’da Malatya Bölge Müdürü Haşin Poyraz, Diyarbakır’da ise Diyarbakır Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu eşlik etti.

Malatya toplantısına, Malatya ile birlikte Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Tunceli illerinin, Diyarbakır toplantısına ise Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt ve Şırnak illerinin resmi ilan alan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri katıldı.

BİK Genel Müdürü Ekılınç, gerek gazetelerden, gerekse internet haber sitelerinden “nitelikli” yayıncılık beklediklerini tekrarlayarak, “İnternet haber sitelerinde bot trafik sağlayanlara harcanan para, BİK Analik’i manipüle etmeye ayrılan zaman, nitelikli yayıncılık hedefiyle yürütülecek çalışmalara ayrılsaydı bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. Yine de zararın neresinden dönülürse kârdır gözüyle bakıyor ve samimi bir gayretle internet haber sitelerinizi ayağa kaldırmanızı bekliyoruz.” dedi.

Ülke genelinde kendisini “haber” kategorisinde tanımlayan 10 binin üzerinde internet haber sitesi bulunduğunu, bin kadarına nitelikli denilebileceğini söyleyen Erkılınç, 200’a yakın internet haber sitesinin, asgari trafik başta olmak üzere mevzuatın birçok şartını karşılayabilecek veya başarabilecek durumda olduğunu, başvurmama gerekçelerinin ise fikir işçisi kadrosu kurmak istememeleri olarak göründüğünü söyledi.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, internet haber siteleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“ 2022 yılında ‘özgür basını susturamazsınız’ manşetleriyle mücadele ede ede Basın Kanununu değiştirerek internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını sağladık.

Devlet kurumlarımızın ekonomik gerekçelerle kendileri açısından bakıldığında son derece haklı itirazlarına rağmen gazetelerimizin kazancına dokunmadan internet haber siteleri için ayrı bir ilan ve reklam ekosistemi kurduk. Buna karşılık haber sitelerimizden tek bir şey istedik: Samimi bir şekilde mesleğe yaraşır gazetecilik yapın.

Daha birinci yıl dolarken güçlü haber sitelerinin itirazlarına rağmen yönetmeliğimizdeki asgari trafik şartlarını yüzde 50 düşürdük. Ancak tüm bu iyi niyetimizin ve çabamızın karşılığında sitelerimizin bir kısmı kadroda, mekânda, ziyaretçi trafiklerinde, Kurumumuzu yanıltma girişimlerini sürdürdü.”