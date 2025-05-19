Çorum Valisi Ali Çalgan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, Atatürk’ün gençliği ülkenin geleceği olarak gördüğünü ve onlara büyük güven beslediğini söyledi.

Vali Ali Çalgan’ın mesajı şöyle:

“Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olan olan 19 Mayıs 1919, milli mücadelenin başladığı, bağımsızlık meşalesinin Samsun’da yakıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan süreç, Türk milletinin azmi, cesareti ve kararlılığıyla kısa sürede büyüyerek kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Vatan sevgisiyle yoğrulan bu destansı mücadele, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda milletimizin gösterdiği fedakârlığın en önemli simgelerindendir.

Tarihimiz zaferlerle doludur ve bu zaferlerin temelinde vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, manevi değerlerimiz ve özgürlük aşkı yatmaktadır. Atatürk, büyük askeri dehası ve ileri görüşlü siyasi liderliğiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmış, ardından güçlü bir Cumhuriyet inşa ederek Türk milletinin kaderini değiştirmiştir. Onun önderliğinde kazanılan bağımsızlık, bugün bizlere emanet edilen en değerli mirastır.

Atatürk, gençliği her zaman ülkenin geleceği olarak görmüş ve büyük bir güven beslemiştir. 19 Mayıs’ı gençlerimize armağan ederek onların bu mirası koruyacak nesiller olmasını istemiştir. Türk gençliği, tarihinden aldığı ilhamla ülkesine, bayrağına ve milletine her daim sahip çıkmalıdır. Gençlerimizden beklentimiz, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleyerek, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide başarılı bireyler olmaları; ülkemizi geleceğe taşırken milli değerlerine ve bağımsızlık ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmalarıdır.

Bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gençlerimizin azimle ve kararlılıkla çalışarak Türkiye’yi daha parlak yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum.”