Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar http://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden "Online" olarak kesim sıralarını alabilecek.

Çorum Belediyesi, üç yıldır hizmete sunduğu mezbaha randevu sistemini bu yıl da aktif hale getirdi. Buna göre büyükbaş kurbanı olan vatandaşlar http://kurban.corum.bel.tr adresine girerek sisteme kayıt olup hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Mezbaha Randevu Sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi Mezbahasının kurban bayramı boyunca hizmet vereceğini söyledi. 3 yıldır devam eden "Online" kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da hizmete sunduk. http://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler.” dedi.

MODERN VE HİJYENİK ORTAMDA KESİMLER YAPILIYOR

Mezbahada yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda bayramın 1. günü sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılacaktır. Vatandaşlarımız kurban kesim sistemine kayıt olup, “Randevu Al” kısmına girdikten sonra burada “PAYLAMALI” ya da “PAYLAMASIZ” olarak sıralarını alabilecekler. Kurban kesim sıralarında “PAYLAMALI” kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alırken, yine “Randevu Al” kısmında “PAYLAMASIZ” kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilirler. “PAYLAMALI” sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak teslim edilirken, “PAYLAMASIZ” sıra alanlara ise, kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın “ONLİNE” Kurban Randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için 2 kişinin TC. kimlik numaraları, gün, ay, yıl olarak doğum tarihlerini ve telefon numaralarını hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sıralarını alabilir ve kurbanlıklarını mezbahamıza getirebilir.” diye konuştu.

Kurban Kesim Yeri:

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, Ulukavak Mah. İskilip Yolu 4. Km. No:120 -1 ÇORUM

(Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı Yanı)

Bilgi İçin: +90 552 720 19 19