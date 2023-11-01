Çorum Belediyesi Beltaş A.Ş.  bünyesinde 2020 yılından bu yana hizmet sunan Halk Et Tesisleri, Helal Kesim, Helal Gıda ve İSO 2022 Gıda Güvenliği sertifikası aldı.

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İlklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Uluslararası helal kesim belgesi olan OIC/SMIIC 1:2019 belgemizi almış bulunmaktayız. Bu belgemizle birlikte dünyaya ürün satma noktasında ilk adımı attık. Bölgemizde, bu belgeye sahip ilk mezbaha tesisi olduk.” dedi. 

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Helal kesimin yanı sıra gıda güveliği açısında da İSO 2022 belgesi aldıklarını açıklayan Çöplü, “Halkımız rahatlıkla kesimlerimizden faydalanabilir, ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler.” dedi.