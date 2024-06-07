Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve bazı spor taban birliklerinin temsilcileri, Vali Zülkif Dağlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, mahkeme kararıyla iptal edilen Halk Eğitim protokolü ile ilgili de önemli gelişmeler yaşandı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, ASKF Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, yönetim kurulu üyeleri Cumhur Sevinç ve Mustafa Yüksel, Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ettiler.

ÖZEL İDARE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Özel İdaresi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan malzeme yardımı ile ilgili 1 milyon lira olan paranın 1 buçuk milyon liraya çıkarılmasından dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Başkan Arıcı, Vali Dağlı’nın da önemli üzerinde durduğu bağımlılıkla mücadele konusunda da, spor kulüpleri olarak yaz döneminde daha aktif rol alacaklarına vurgu yaptı. Vali Dağlı da bu yaklaşım karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PROTOKOL YENİLENİYOR

Ziyarette, Çorum’da 1 yılı aşkın süredir uygulanan ancak yılbaşında bir antrenörün açtığı davayı kazanması nedeniyle 1 maddeden dolayı iptal edilen Halk Eğitim protokolü de gündeme geldi. Vali Dağlı’nın, antrenörlerin Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden kurs açmalarını içeren protokolün yenilenmesine yeşil ışık yaktığı ve iptale neden olan maddenin yeniden düzenlenmesinden sonra yeni bir protokol imzalanacağı belirtildi.