Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Halil İbrahim Sönmez, 3 sezondur formasını giydiği Alagöz Holding Iğdır FK’dan ayrılma kararı aldı.

Geçen sezon 1.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olduğu Iğdır temsilcisinde bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Halil İbrahim Sönmez, kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldığını yaptığı açıklamada, “Futbol kariyerimde daha fazla süre alabileceğim bir yerde devam etme kararı aldım. Iğdırspor’da geçirdiğim süre boyunca büyük bir aileye dahil olduğumu hissettim. Ancak artık yeni bir başlangıç zamanı” ifadelerini kullanarak duyurdu.

34 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Iğdır FK formasıyla sadece 2 maçta 30 dakika süre alabildi.