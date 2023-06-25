İspanya’da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcu Halil Can Yıldız iki madalya kazandı. 19 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Yıldız, eşli erkekler ve 301 eşler kategorilerinde ise ikinci oldu. Yıldız, geçen yıl da yine İspanya’da şampiyon olmuştu.

Antalya’da ikamet eden Çorumlu sporcu Halil Can Yıldız, elektronik dartta yine tarih yazdı. İspanya’nın Benidorm kentinde düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Milli Takım’da yer alan Halil Can Yıldız, bir altın, iki gümüş madalya kazandı.

GEÇEN YIL DA

ŞAMPİYON

OLMUŞTU

19 yaş altı kategorisinde tüm rakiplerini yenen Yıldız, Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, kariyerinde ikinci kez bu başarıyı elde etti. Çorumlu sporcu, geçen yıl da yine İspanya’nın Benidorm kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, 16 yaş kategorisi tek erkeklerde birinci, karışık çiftlerde ise üçüncü olmuştu.

İKİ DE

GÜMÜŞ

MADALYA

19 yaş altında Avrupa şampiyonluğunu kazanan Halil Can Yıldız, 19 yaş altı eşli erkekler ve 301 eşler kategorilerinde de Avrupa ikincilikleri kazanarak Türkiye adına iki gümüş madalya aldı.

DÜNYANIN

EN İYİLERİ

ARASINA

GİRMEK

İSTİYORUM

Ocak ayında Almanya'da düzenlenecek uluslararası bir turnuvaya katılacağını ifade eden Avrupa şampiyonu Halil Can Yıldız, “Turnuva, İngiltere ve Almanya tarafından yapılıyor. İlk 16 sporcuya kart veriliyor. Bu kartla Profesyonel Dart Birliğine (PDC) giriş yapılıyor. PDC, dünyanın en iyi oyuncularının olduğu kuruluş. Burada sadece 32 oyuncu var. Ben de bu isimler arasında yer almak istiyorum” dedi.