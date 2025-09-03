Rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Halil Alaçam, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cuma, Volkan, Barış ve Savaş Alaçam'ın babası, Ferhatlı Köyü Muhtarı Ali Alaçam, Satı Yıldırım, Mehmet ve Erdal Alaçam'ı ağabeyi, Kamber Alaçam'ın kardeşi, Ali Yıldırım'ın kayınçosu Halil Alaçam, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Çorum'a getirilen Halil Alaçam'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Eskiören- Ferhatlı köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Dedesli Çorum Dernek Başkanı Arap Filiz, Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser ile çok sayıda seveni katıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ