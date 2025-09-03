Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 63’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (52) idaresindeki 06 EIB 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve S.Ç. (25) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.(İHA)

Muhabir: Haber Merkezi