Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ilgili kanunda belirlenen parasal sınırların, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2024 yılı için değeri 616 bin 278,55 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

Söz konusu tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.