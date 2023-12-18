Kadeş Meydanı’ndaki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit, İl Hakem Kurulu üyeleri, TFFHGD Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, hakem ve bazı gözlemciler katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Ankara’da hakeme yönelik gerçekleşen saldırı nedeniyle tüm hakem camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni edip hakem ve gözlemcilere başarılar diledi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve TFFHGD Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit de, hakemler için moral kahvaltısı organize eden Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.