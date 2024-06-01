Yorucu geçen bir sezonun ardından İl Hakem Kurulu ve TFFHGD tarafından birlik ve beraberlik gücünü arttırmak adına dayanışma gecesi düzenledi. Beyaz Saray Düğün Salonu'nda gerçekleşen geceye, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Hakemleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, İl Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci, hakemler ve aileleri katıldı.



İlk olarak protokol konuşmaları yapıldı. Kürsüye ilk çıkan TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit, geçen yıl yaşanan deprem felaketinde hakem camiasından birçok dostlarını kaybettiklerini belirtirken, Gazze'de yaşanan vahşetin de bir an önce son bulmasını temenni etti. Geceye katılan tüm hakemlere teşekkür eden Ecevit, birlik ve beraberliklerinin artarak devam etmesini diledi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ise, Kurul olarak bir sezonu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sezon boyunca büyük emek veren tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarına ve kendilerini yalnız bırakmayan taban birliklerine teşekkür etti.

Genel kurul olarak belli hedefleri vardı bunların bazılarına ulaştıklarına bazılarına ise ulaşamadıklarını belirterek amaçlarının yeni sezonda hakem kalitesini ve sayısını daha fazla artırmak ve klasmanda hakem sayımızı daha yukarılara çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni açtıkları kurstan 34 aday hakem çıktığını bunların 15'inin devam ettiğini Eylül-Ekim ayı gibi bir kurs daha açmayı planladıklarını söyledi. Kurul başkanı Genel bu gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm hakem ve gözlemci ailesi ile taban birliklerinin temsilcilerine teşekkür etti.

Geceye davetli olarak katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise konuşmalarında hekemlere biten sezon için geçmiş olsun dileklerini iletirken, Ağustos ayında başlayacak olan yeni sezonda da başarı dileklerini ilettiler.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleşen futbol hakemleri dayanışma gecesinde hakemler, koca bir sezonun yorgunluğunu eğlenerek attılar.

Yenilen yemeğin ardından müzikler eşliğinde oyun havası ve halaylar çekildi. Aileleri ile birlikte geceye katılan tüm misafirler geç saate kadar gönüllerince eğlendiler.



PLAKET VE KOKARTLAR VERİLDİ

Dayanışma gecesinde plaket ve kokart takdim töreni de düzenlendi.

İl Hakem Kurulu tarafından, il hakemliğine terfi eden Nezgidar Abukan, Abdullah Enes Gökgüney, Edanur Dölkeleş, Merve Esen, Sultan Sol, Atahan Demir ve Mertcan Öğreten’e, yeni aday hakemlerden Erdem Okumuş, Zehra İşeri, Yasin Yavuz, Taha Atılgan, Süleyman Yavuz ve Güler Karabörk’e kokartları verildi.

Öte yandan işleri nedeniyle başka ile atanan Çiğdem Varan’a, Umutcan Koca’ya ve hakemlik kariyerini sonlandıran Yüksel Basar ile Mustafa Özdemir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.