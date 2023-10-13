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Devane Sahası’nda düzenlenen sezon açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit, İl Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel ile kurul üyeleri, hakemler ve gözlemciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunöası ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile hakemlere ve protokol üyelerine ikramda bulunulurken, hakemler, gözlemciler ve protokol üyeleri arasında Çorum futbolu üzerine koyu bir sohbet gerçekleşti.

“SAĞLIKLI BİR SEZON DİLİYORUM”

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, sporda en önemli şeyin sağlık olduğuna dikkat çekerek her şeyden önce sağlıklı bir sezon olmasını temenni etti.

Hakemlerin yeni sezon açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başladı. Hakem camiası olarak yeni sezona hazır olduklarını ifade eden Başkan Ecevit, ‘Bizler futbol hakemleri olarak yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyoruz. Bugünkü açılışımızda bu heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Paydaşlarından biri olmaktan gurur duyduğumuz futbol ailesi tüm birimleri ile yeni sezona hazırdır. Bizde bu ailenin bir parçası olarak yeni sezona hazırız. Yeni sezonda tüm futbol ailesine başarı, mutluluk ve he rşeyden önce sağlık diliyorum.

Bizler ortak amaç için farklı görevler yapan futbolun parçalarıyız. Yeni sezonda birbirimize karşı göstereceğimiz sevgi ve saygı bu birlikteliğin daha da çok artmasına vesile olacaktır. Yeni sezonda tekrar tüm kulüplerimize, yöneticilerimize, antrenörlerimize, hakem kardeşlerimize gözlemci hocalarımıza başarılar diliyor ve hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

“HERKESİN BİRLİK

İÇİNDE OLMASI LAZIM”

Hakemlerin yeni sezon açılışında bir konuşma yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yeni sezon tüm amatör futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, “Çorum hakemliği olarak yeni sezona 7 klasman, 22 il hakemi, 4 aday hakem olmak üzere 33 hakem ve 12 gözlemci ile başlıyoruz. Amacımız hem Çorum hakemliğine, hem de Türk hakemliğine yeni neferler kazandırmak. Bu doğrultuda önümüzdeki ay yeni bir hakem kursu açıp ilimize yeni hakemler kazandırmak istiyoruz.

Hakem camiası başlı başına çok önemli bir futbol unsurudur. Hakem camiasını daha yukarı taşımak için çok çalışmamız, gayret etmemiz ve birbirimize destek olmamız gerekir. Bunun için de herkesin görevini layığıyla yapmasından ve herkesin birbirini kucaklamamız gerekiyor. Türk hakemliğini ve Çorum hakemliğini ileriye taşımak öncelikli hedefimiz. Bu sezonda bu hedefimize ulaşmak adına çok çalışacağız. Çorum futbol camiası ile birlikte hareket ederek birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağımıza inancımız tam. Geçtiğimiz sezona bakarsak başarılı bir sezonu geride bıraktığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezon zaman zaman spora yakışmayan durumlar yaşandı. Bu durumların bu sezon yaşanmamasını temenni ediyoruz. Tüm bu duygular ışığında yeni sezonun hakem ve gözlemcilerimize hayırlı ve başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

“BELEDİYE OLARAK ELİMİZDEN

GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Hakemlerin yeni sezon açılışına katılan ve burada bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

2023-2024 sezonunun tüm amatör spor camiasına hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “4.5 yıl önce göreve geldiğimiz zaman bizim bir vizyonumuz vardı. Çorum’u spor şehri yapmak istiyorduk. Bu süreç içerisinde de yaptığımız faaliyetlerde ve yatırımlarda hep bu vizyonu öncelik edindik. Bu doğrultuda da tesislerimizde fiziki altyapıları kuvvetlendirdik. Bundan sonra da spor taban birliklerimize, hakemlerimize, ASKF’mize diğer spor toplum kuruluşları için belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Klasmanda görev yapacak hakem sayılarımızın artması için, çok değerli sporcuların yetişmesi için elimizden gelen desteği de vermeye hazırız.

Hakemler futbolun en önemli temel taşıdır. Çünkü hakemlerimizin saha içerisinde verdiği kararlar gerek takım olarak, gerekse futbolcuların hayatını önemli şekilde etkilemektedir. Dolayısı sizlerin saha içerisinde yapmış olduğu hakimliğin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletli ve adil bir şekilde olacağına inanıyorum.

Şiddetin, sakatlığın ve tatsız olayların olmadığı bir sezon diliyorum. Tekrardan yeni sezon hakemlerimize ve futbol camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ARICI; “HAKEMLERİMİZ

SAHANIN HZ. ÖMER’İ DİR”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, hakemlerin adaletli olması gerektiğine dair bir konuşma yaptı.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, hakemlerin çok büyük bir yükün altında olduğunu ifade etti. Hakemlerin futbol sahasının Hz. Ömer’i olduğuna da vurgu yapan Arıcı, “Şunu unutmamak lazım, sahaya çıkan takımlarımız bir sezon boyunca emek veriyorlar. Bu nedenle sizlerin bir maçta çalacağı düdük o futbolcu kardeşlerimizin, o teknik heyetimizin ve o takımının geleceğini önemli ölçüde etkiliyor. Bu doğrultuda İl Hakem Kurulu başkanımız olsun dernek başkanımız olsun gerekli özeni göstereceklerine inancım tam. Biz futbol taban birlikleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Yeni sezonun hakem camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“HAKEMLERİMİZİN

HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”

Çorum futbolunun en büyük emektarlarından biri olan Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, hakemlerden övgüyle bahsetti.

Hakemlerin yeni sezonunu kutlayarak sözlerine başlayan İl Temsilcisi Engin Ayan, hakemlerin çok büyük bir yük altında olduğuna vurgu yaptı. Amatör futbol sezonunun 15 Temmuz’da sona ereceğini ifade eden Ayan, “10 kategoride müsabaka oynanacak ve hakem arkadaşlarımız bu süreçte yaklaşık 2 bine kadar maç yöneteceklerdir. Bu azımsanamayacak çok büyük bir rakamdır. Çünkü biz diğer branşlarda olduğu gibi salonlarda mücadele etmiyoruz. Sabah, akşam kar, kış demeden gece, gündüz demeden bu hakem arkadaşlarımız maç yönetecektir. Ne kadar takdir etsek hakemlerimizin hakkını ödeyemeyiz. 21 senedir futbola hizmet eden herkesin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sezonu 15 Temmuz’a kadar hakemlerimizle beraber götüreceğiz” şeklinde konuştu.