Ahlatcı Çorum FK’nın Tuzlaspor’la yarın sahasında oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçını Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Gürcan Hasova’nın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Serdar Soydan ve Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. Denizli bölgesinden Feridun Daldaş da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gürcan Hasova, Ahlatcı Çorum FK’nın 2021-2022 Sezonunda, Vanspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Hasova, Tuzlaspor’un ise bu sezon Şanlıurfaspor’la evinde 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.