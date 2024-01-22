Deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenerek puanını 33’e yükseltip play-off potasındaki yerini iyice sağlamlaştıran Ahlatcı Çorum FK, adım adım Süper Lig’e yaklaşırken, Başkan Oğuzhan Yalçın tüm imkânsızlıklara rağmen kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Ahlatcı Çorum FK’nın da ana sponsorlarından Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz’ün başkanı olduğu Iğdır FK’dan Emircan Altıntaş’ı sezon sonuna kadar kiralayan Ahlatcı Çorum FK, aynı takımdan Hakan Barış’ı da kadrosuna katıyor. Başkan Oğuzhan Yalçın, Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz’le, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış’ın transferi için el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sezonu Ahlatcı Çorum FK’da tamamlayacak.

Bugün Çorum’da olacak olan Hakan Barış, sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanlara başlayacak.

15 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

Almanya doğumlu olan gurbetçi futbolcu, altyapı eğitimini Biefeld takımında alırken, Türkiye’de Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK ve en son Iğdır FK forması giydi.

Iğdır’da, 14 lig maçında 723 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, 1 gol atıp 1 asist yaparken, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada 60 dakika süre aldı.