İl Müftülüğü tarafından hafızlık Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetlerine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, Şube Müdürü Bünyamin Şahin ve hafızlık Kur’an kursu yöneticileri katıldı.

Toplantıda, ilimizdeki hafızlık eğitiminin daha verimli ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Kur’an kursları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi de gündemin diğer bir konusu oldu.

İl Müftüsü Yıldırım, hafızlık eğitiminin kalitesinin artırılması ve hizmetlerin daha sistemli yürütülmesi adına istişarelerin sürdürüleceğini belirtti.

