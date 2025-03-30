Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı protokolü kapsamında “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” isimli proje alanında 2017’den beri hizmet veren Şehit Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu o günden beri 31 hafız mezun etti.

Müftülükten yapılan açıklamada, “Bizlerde bu hafızlarımızı Sungurlu Merkez Şehitler Hafızlık Erkek Kur'an Kursumuzda iftar yemeğinde buluşturduk. Bu evlatlarımızın yetişmesinde emeği geçen tüm Kur'an Kursu hocalarımızdan, öğretmenlerimizden mevlam razı olsun. Devletimize ve milletimize her daim hizmet eden evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi