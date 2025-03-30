Programa Kaymakam Mutlu Köksal, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Muhammet Şirin, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hasan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Müftü Süleyman Eroğlu, oda başkanları, kamu kurum müdürleri, dernekler, belediye meclis üyeleri, Sungurlu Belediyespor Kulüp Yönetimi ve sanayi esnafı katıldı.



Kaymakam Köksal, ilçe kalkınmasına önemli katkı sağlayan sanayi esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, bu anlamlı günde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Köksal, nazik davetleri için Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu'na teşekkür etti.

Başkan Dere, “Helal lokmamızı bölüşüp birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Katılımları için Sn. Kaymakamımız Mutlu Köksal ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanımız Sn. Hakkı Vargeloğlu nezdinde; esnaf kardeşlerimize ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi dâim eylesin.” dedi.