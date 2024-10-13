Alevi Dedesi Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen cemde semahlar dönülüp, aşıklar duaz-ı imam ve deyişler söylerken, Alevi-Bektaşi toplumunun birlik ve beraberliği adına önemli bir buluşma oldu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından birlik kurbanı kesilerek lokma paylaşımı yapıldı. Daha sonra ise vakıf salonunda cem erkanı düzenlendi.

Cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak muhabbet etti.



LOKMA PAYLAŞIMI,

ARDINDAN İSE CEM

Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, kurbanların lokmasına ortak oldu.

Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Abdal Musa Birlik Cemi” düzenlendi.

Dede Şahin Polat ve Ana Şirin Çokatak önderliğinde yapılan cemde; postta oturanlar arasında; Veli Uysal, Ali Asker Solmaz, Rıza Çokatak yer alırken, cemde zakir (aşık) olarak ise; İsmail Güçlü, İsmet Yılmaz, Hacı Ali Madak, Orhan Barış Tunç ve Nesimi Bilgin görev aldı.

Lokma paylaşımına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Eğitim-Sen yöneticileri, bazı parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Temizlenmenin, barışın, arınmanın simgesi olan Abdal Musa Birlik Cemi’nde rıza lokması paylaşılırken, birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verildi. Canların meydan olduğu, göz-gönül kattığı cemde Alevilerin yol ve erkana sahip çıkması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi istendi.

Cemin post dedeliğini yapan Şahin Polat, Abdal Musa Ceminin amaçları, anlamı hakkında bilgi vererek, “rızalık” almanın önemi üzerinde durdu.

Cemde ayrıca; Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer alırken, Kırklar Semahı ve Gönüller Semahı da dönüldü.