Başarılı eğitimci Muharrem Olukçu’nun müdürlük görevini yürüttüğü Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Resim ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Özgan Tilki ile Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mürsel Şimşek’in katkısı ile ilk yılsonu sergisini büyük bir katılımla dün gerçekleştirdi.

Teknoloji ve Tasarım ile Görsel Sanatlar (Resim) Sergisi’nin açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Kır, Tahir Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Arslan Arslan, Okul Müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Serginin açılışında konuşarak öğretmenlerine katkıları için teşekkür eden Okul Müdürü Olukçu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü hatırlatarak son yıllarda okullarda sanata değer verildiğini, bu sayede bir çok sanatçının yetişeceğine inandığını kaydetti. Muharrem Olukçu açılışa katılan protokol üyeleri, eğitimciler ve velilere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı Vali Yardımcısı Kubalı ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından sergileri gezerek öğrencilerin 114 tasarım ve projesini tek tek inceleyen Hakan Kubalı ve protokol üyelerine öğrenciler tarafından bilgi verildi. Vali Yardımcısı Kubalı ve beraberindeki protokol üyeleri Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencilerinin tasarımlarından övgüyle söz etti. Sergide bulunan projelerin, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere kendilerince çözüm bulma yönündeki düşüncelerini göstermesi takdirle karşılandı. Ziyaretçilerin her projeyle tek tek ilgilenmeleri ve bilgi almaları öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Program konukların sergiyi gezmesi ve ikramlarla son buldu.