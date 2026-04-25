Çorum’da hacı adaylarına yönelik hazırlık süreci kapsamında önemli bir organizasyon gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen “Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı” yoğun katılımla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı Hac organizasyonu çerçevesinde Çorum’dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen toplantı, Akşemseddin Camii ev sahipliğinde yapıldı. Programa Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı ve Ankara 19. Kafile Başkanı Yasin Baykal, din görevlileri, kadın irşat görevlileri ve hacı adayları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, hac ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerek, hacı adaylarının bu kutlu yolculuğa hem fiziksel hem de ruhsal olarak hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Hac ibadetinin sabır, disiplin ve bilinç gerektirdiğini belirten Yıldırım, adaylara bu süreci en verimli şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Toplantıda söz alan Müftü Yardımcısı Baykal ise hac yolculuğu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile Mekke ve Medine’de dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Baykal, özellikle ibadetlerin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi için adayların bilinçli hareket etmelerinin önemine işaret etti.

Program kapsamında kafile başkanları ve din görevlileri hacı adaylarıyla birebir tanışırken, uçuş planları, şehirden ayrılış saatleri ve organizasyona ilişkin detaylar da ele alındı. Hacı adaylarının soruları yanıtlanarak merak edilen konulara açıklık getirildi.

Hac hazırlık kurslarına katılan hacı adaylarına katılım sertifikaları verilen programın, adayların kutsal yolculuğa daha bilinçli ve hazırlıklı çıkmalarına katkı sağlaması hedeflendi.

