Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, yeni yılda emeklilere verilen maaş artınının yüksek enflasyon karşısında Nisan ayına varmadan sıfırlandığını ve eksiye düştüğünü belirterek, “Bir güncelleme de biz istiyoruz” dedi.

Emeklinin beslenemediğini, gıdaya ulaşamadığını, barınamadığını ve karşısında muhatap bulamadığını bildiren Sefa Batak, emekli maaşlarında Mayıs alında yeniden düzenleme yapılmasını talep etti.

Sefa Batak, Kurban Bayramı için verilecek ikramiyenin de en az bir küçükbaş hayvan alabilecek ölçüde 20 bin lira olarak ödenmesini istedi.

Emekli maaşlarının buz gibi eridiğine dikkati çekerek, ara zam talebinde bulunan Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BESLENEMİYORUZ”

“Ocak ayında emekli maaşlarına zam oranını Pinokyo TÜİK %12.19 olarak açıkladı. Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen bize göre zam, iktidara göre ise güncellemeyle emekliye verilen artış sıfırlanmış oldu, Nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumda.

Öncelikle Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen bize göre %25'lik zam, iktidara göre güncelleme, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakla birlikte emekli artık gıdaya ulaşamıyor, aldığı maaşın yarısı fatura giderlerini karşılamakta.

“GÜNCELLEME İSTİYORUZ”

Biz emekliler sorunlarımıza kör pencere, taş duvar olan iktidara ve çalışma bakanına taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Sizin tabirinizle güncelleme istiyoruz.

“MUAYENE VE İLAÇ

KATKI PAYI KALKSIN”

Bir çağrı da Sağlık Bakanına yapıyoruz. Emeklinin kuşa dönen maaşı sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları maaşlarımızda fazlasıyla bir yekun edinmekte. Öncellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırması ve emeklilere randevulara öncelik tanınması gerekir.

“KRİZİN FATURASINI

EMEKLİLER ÖDÜYOR”

Ve diyoruz ki iktidar olarak yönetsel yeteneksizliğiniz sonuncu oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Her sıkıştığınızda emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşamasına ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz.

“ÖDEDİĞİMİZ PRİMLERİN

KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Emekliler olarak maaşlarımızı her çalışan iki kişi değil 40 sene SGK'ya ödediğimiz primlerimizin karşılığı olarak alıyoruz. SGK'ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık bugün hazine yardımı ile 20 bin TL alan bir emekli 40 bin TL aylık faiz alıyor olurdu, bu vesile ile biz emekliler sadaka değil ödediğimiz pirimin güncel karşılığını istiyoruz.

“SABIRLA, ŞÜKÜRLE

SORUN ÇÖZÜLMEZ”

Artık emeklinin yoksulluğu sabırla ve şükürle geçiştirilemeyeceğini, seçimden seçime gaz bulduk, petrol bulduk masalları ile giderilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik.

“KURBANLIK ALABİLECEK KADAR

BAYRAM İKRAMİYESİ İSTİYORUZ”

Buradan taleplerimizi sıralıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın muayene ve ilaç katkı payını kaldırılmasını; Emeklilere randevularda öncelik tanınmasını; Çalışma Bakanlığı’nın emekli maaşlarına Mayıs ayında ara zam yapılmasını; Emeklilerin kurban bayramı ikramiyesinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için küçükbaş kurban alabilecek oran 20 bin TL'ye yükseltilmesini; Emekli maaşlarında hazine yardımı ile 20 bin TL'ye tamamlanması yerine en düşük emekli kök (taban) ücretinin açlık sınırının üzerinde bir orana yükseltilmesini istiyoruz.

“EMEKLİYİ YOK SAYAN, GEÇMİŞİNİ YOK SAYAR”

Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentilerimiz bireysel zenginleşmeleri değil, toplumun refahını sağlamaları. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam. Ya da biran önce seçim.”

Muhabir: Haber Merkezi