İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale ekibinin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda okullarda şiddetin önlenmesi, okul risk haritaları, öğrenci uyumu ve okul aidiyetinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca okul saldırılarının bulaşı etkisi ve bu durumların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantı sonunda, öğrencilerin psikososyal gelişimini desteklemek ve güvenli okul ortamlarını güçlendirmek amacıyla çeşitli kararlar alındı. Bu kapsamda devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerin düzenli takibi ve velilerle işbirliği yapılması, okul risk haritalarının güncellenmesi ve riskli öğrenciler için bireysel çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Ruhsal hastalığı bulunan öğrenci ve velilerin yakından izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması da alınan kararlar arasında yer aldı.

Ayrıca ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi, öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazandırılması ve sosyal, sportif ile kültürel faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi hedeflendi. Okul aidiyetini artırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve “Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi” doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesi de kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra okul içi kurul ve komisyonların aktif çalıştırılması, olumlu okul ikliminin güçlendirilmesi, öğretmen-öğrenci esenliğinin desteklenmesi ve okul dışına yönlendirilen öğrencilerle ilgili işlemlerin resmi kanallar üzerinden yürütülmesi planlandı.

Toplantıda ayrıca akran nezaketi, psikolojik iyi oluş ve çocuk koruma konularında faaliyetler yapılması, risk durumlarının ilgili birimlere hızlı şekilde bildirilmesi, okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin koordineli hareket etmesi, bilgilendirme materyallerinin geliştirilmesi ve dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR