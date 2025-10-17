Gelecek yıl düzenlenecek hac organizasyonunda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında sağlık personeli müracaatları, 22 Ekim'e kadar alınacak. Başvurular, "www.hac.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Çorum İl Müftülüğü de konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. “2026 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Müracaatları Başladı” başlığı ile yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılacak olan 2026 yılı hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyenlere yönelik sağlık personeli müracaatları 15-22 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. 2026 yılı hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyenler için güncel müracaat şartlarına ve detaylı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün http://hac.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA Başvuru dilekçesini kurum yetkilisine onaylatırken, başvuracağınız unvana ait duyuruda belirtilen müracaat şartlarını gösteren sayfanın kurum yetkilinize ibraz edilmesi/gösterilmesi gerekmektedir. Bu uygulama, başvuru formunun onaylanması sırasında kurum yetkilisinin, müracaat ettiğiniz unvanın taşıdığı şartları inceleyebilmesi ve uygunluk kontrolü yapabilmesi açısından önemlidir.”

Muhabir: Haber Merkezi