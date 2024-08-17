İskilip Sakarya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşan Hüseyin Almacı'dan (65) 4 gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Almacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan kontrolde Hüseyin Almacı’nın cansız bedeni yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Almacı'nın cenazesi ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ