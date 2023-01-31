Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Aralık ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 78,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,94 artış gösterdi. Buna göre Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 80,17 artarken aylık artış yüzde 1,08 oldu.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,13, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 43,07, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 121,59, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 119,97, veterinerlik hizmetleri yüzde 103,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

