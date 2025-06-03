Toplantıda, sanat ve spor alanında yetenekli öğrencilerin bu liselere yönlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okulların sunduğu imkanlar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri ile Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenleri katıldı. Toplantının ana gündemini, yetenekli öğrencilerin tespit edilerek sanata ve spora teşvik edilmesi, bu alanda özel eğitim veren liselerin daha etkin tanıtılması ve öğrencilere sunulan olanakların artırılması oluşturdu.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, toplantıda bu liselerin öğrencilere sağladığı avantajlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşarak kendi görüş ve önerilerini sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, sanat ve sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti, teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi