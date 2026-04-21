14 Nisan'da Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. Sokak’taki bir apartmanda ikinci katta oturan Ali Rıza G. (47) ile üst katta ikamet eden Emre Z.A. (22) arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışmada, Emre Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi N.A. (16) bıçakla yaralanmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Ali R.G.’nin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan, eşi Düriye G.’nin ise “azmettirme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.