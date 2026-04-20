Çorum’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan 2026 tarihinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin çekici ile kente sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli araç Osmancık ilçe merkezinde durduruldu.

Operasyonda organize şekilde hareket ettiği belirlenen 2 şüpheli yakalanırken, çekici ve bağlı dorsede yapılan aramalarda 550 bin 245 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

