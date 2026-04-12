Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Özdoğanlar Kavşağı’nda E. K.(18) ile P. K.(16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. bacağından ve sırtından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi P. K.'nın da bıçakla elinden yaralandığı ve kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.