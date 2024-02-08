Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programı gereğince Sakarya’da, 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ali Kayalı U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorumlu sporcular 3 madalya daha kazandı.

Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk finalleri sonunda, Çorum’da yetişen ve Türkiye’nin farklı kulüplerinde güreş hayatlarını sürdüren 5 güreşçi derece yapmıştı. Çorum Güreş eğitim Merkezi’nde yetişen ve kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da devam eden Uğur Yılmaz, finalde takım arkadaşı Yusuf Can Aktaş’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

97 kilonun finalinde, Çorumlu Rıfat Eren Gıdak ile aslen Samsunlu olan ve Çorum Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen Mücahit Çelik karşılaştı. Ankara TEDAŞ adına güreşen Mücahit Çelik, Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün güreşçisi olan Rıfat Eren Gıdak’ı yenerek şampiyon olurken, Rıfat Eren Gıdak ikincilikle teselli buldu.

Hamza Ali Küçük de 86 kiloda finale yükseldi. Çorum Belediyespor Kulübü’nün altyapısında yetişen ve güreş hayatını Ankara ASKİ’de sürdüren Hamza Ali Küçük, finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Ahmet Yağan’a yenilerek Türkiye ikinciliğini elde etti.

57 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor Kulübü güreşçisi Bekir Keser de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Son gün mindere çıkan güreşçilerden ise, 61 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor güreşçisi Emre Çetin, 65 kiloda Ankara ASKİ adına güreşen İskilipli güreşçi Kerim Uysal ve Ankara TEDAŞ Spor Kulübü güreşçisi Ruşen Arda Güler Türkiye üçüncüsü oldular.