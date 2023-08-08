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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Güreş müsabakaları 3-6 Ağustos tarihleri arasında Düzce'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mindere çıktığı yarı final müsabakalarında Çorumlu güreşçilerden M.Halit Kılıç 30 kiloda, Y.Efe Ulutaş 57 kiloda grekoromen stilde birinci olurken, Abdulhamit Çeker 38 kiloda, Bedirhan Aktaş ise 78 kiloda serbest stilde birinci olarak altın madalya kazandılar.

Yine serbest stilde mücadele eden Çorumlu güreşçi Batuhan Özkaya 57 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan isim oldu. Serbest stilde mindere çıkan Çorumlu güreşçilerden Y.Berat Aktaş 44 kiloda, Osman Efe Yıldırım 52 kiloda, Batuhan Taşkaldıran 62 kiloda, Muhammet Karakaş 68 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular. Grekoromen stilde mücadele eden Çorumlu sporculardan Eymen Kırıcı 41 kiloda, İbrahim Demir 44 kiloda, Hasan Efe Yaldıran 52 kiloda, Eren Bezeklioğlu 68 kiloda ve M.Anıl Kara ise 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar.

Toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 10 bronz madalya olmak üzere 13 madalya kazanan Çorum takımı genel klasman grokoremen stilde ikinci, serbest stilde ise üçüncü olarak 20 Ağustos'ta Yozgat'ta yapılacak olan finallerde mücadele etmeye hak kazandılar.

