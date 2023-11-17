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Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi'nde grup ve çeyrek final müsabakaları Yozgat'ta yapıldı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, 4 grupta 14 takım mücadele etti. Grup müsabakaları tek devreli lig statüsüne göre yapılırken, Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara ASKİ, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ve İstanbul Sultangazi Belediye ile birlikte A grubunda yer aldı.

Ankara TEDAŞ'ı 7-3, İstanbul Sultangazi Belediye'yi ise 9-1 yenen Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara ASKİ'ye 8-2 yenildi. Çorum temsilcisi, bu sonuçların ardından Ankara ASKİ'nin ardından grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçında C grubundan İlbank ile karşılaşan Çorum Belediyesi Spor Kulübü rakibini 7-3 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla beraber Çorum temsilcisi 2023 yılı Süper Ligi'ni ilk 4'de tamamlamayı garantilemiş oldu.

