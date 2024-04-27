Kuşsaray Köyü’nden Nazegül ve İsmail Daşdemir’in oğlu, evli ve 1 çocuk babası Abdullah Daşdemir (45), bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Almanya’da king boks hocası olarak çalışan Abdullah Daşdemir’in genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirilerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ