U-15 Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 5.’si Berat Veli Körpeş ile U-15 Türkiye 2.’si Necati Bozkurt, Çorum’un gururu oldular.

Antrenörleri Uğur Çadır ile birlikte ÇESOB’u ziyaret eden genç güreşçileri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Birlik Başkanı Recep Gür, Berat Veli Körpeş ve Necati Bozkurt’a başarılarının devamını diledi.

Genç güreşçilerin gelecek vaat ettiğini ifade eden Gür, “İnşallah sizlerden önümüzdeki turnuvalarda da hem Türkiye hem de Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bekliyorum. Allah sizin gibi gençlerimizin önünü her zaman açık tutsun. Çorumlular olarak sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ