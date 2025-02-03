Yangının kendilerini de üzdüğünü ancak can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Gür, “Yangının ardından hemen esnafımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Zor günlerinde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Recep Gür, esnafın iş yerinin eski haline kavuşması için destek sağlayacaklarını ve esnafın yaralarını bir an önce sarmasını temenni ettiklerini dile getirerek, “Allah’tan, esnafımızın iş yerini en kısa zamanda eski haline getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Yangın sonrası olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, esnafın iş yerini yeniden açabilmesi için gerekli yardımların yapılacağı bildirildi.

Editör: Haber Merkezi