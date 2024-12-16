AKP İl Başkanı Av. Murat Günay konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

“Anadolu’nun kalbi” Dünyanın merkezi Çorum’umuza İl Başkanları Toplantısı için gelen İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu memleketimize hiç hoş gelmedi.

İlimizin basın emekçilerinden Volkan Siyanuç’a yapılan fiziki saldırı ve akabinde basın mensuplarının tepki göstermesi üzerine Cuma Şahin, Erkan Karaca, Engin Erenler ‘e gerçekleştirilen sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…Çorum basını iyi partinin saldırılarına karşı

yalnız değildir. AK Parti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız ve basın mensuplarımızın yanındayız…