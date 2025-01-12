Mecitözü İlçesi Körücek Köyü halkından merhum Kamil Ayvaz’ın kızı, Elif, Nesimi ve Ali Ayvaz'ın kardeşleri, Büyük Palabıyık Köyü’nden gelme Haydar Özlü’nün annesi Gülüzar Baran vefat etti.

Merhumenin cenazesi Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Cemevi'nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, bazı siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ