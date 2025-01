Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, “Madde ve Ekran Bağımlılığı ile Mücadele” konulu bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan Çorum Yeşilay Koordinatör Formatörü ve Psikolojik Danışman Yaser Mert, gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirdi.

Vakıf Başkanı Orhan Tosik, madde bağımlılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam ederken, Türk gençliğini ekran bağımlılığı gibi kişisel ve sosyal gelişimi tehdit eden tehlikelere karşı da yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Tosik, “Yaşadığımız en büyük tehditlerden biri uyuşturucu bağımlılığıdır. Ülkemizde uyuşturucu kullanma yaşı 15'in altına düşmüş durumda. Bu durumun çeşitli sebepleri olsa da, bu sorunla yalnızca devlet kurumları değil, bizler de bireysel ya da sivil toplum örgütleri olarak mücadele etmeliyiz” dedi.

Tosik, bağımlılıkla mücadelenin ailede başladığını, okulda ve sosyal çevrede devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, gençlerin uyuşturucu batağına çekilmesinin önüne geçmek için toplumun her kesimine büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Tosik, “Geleceğimizin teminatı gençlerdir. Bu meselede hedef sizlersiniz, zihninizi bulandırmaya çalışanlara karşı uyanık olun. Uyuşturucu, 'bir kereden bir şey olmaz' mantığıyla başlar. Bu tuzağa düşmemek için her zaman dikkatli olun” şeklinde konuştu.

Ekran bağımlılığına da dikkat çeken Tosik, teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanırken, kişisel gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Yeşilay’ın verilerine göre, 12-18 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %25’inin internet bağımlısı olduğunu söyleyen Tosik, bu sorunun toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle aşılabileceğini vurguladı.

Son olarak, gençlere yönelik tavsiyelerde bulunan Tosik, "Teknolojiyi doğru kullanın, ama teknoloji sizi kontrol etmesin. Dizginler her zaman sizin elinizde olmalı. Teknolojinin esiri değil hâkimi siz olun" dedi.

