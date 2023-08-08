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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan İl Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne görevlendirilen İl Emniyet Müdürü Gülser veda ziyaretlerini Çorum Belediyesi ile sürdürdü.

Ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Emniyet Genel Müdürlüğü'ne görevlendirilerek şehrimize veda edecek olan İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser'i Belediyemizde ağırladık. Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.