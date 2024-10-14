Mil-Diyanet Sen Sungurlu İlçe Başkanı Serdar Güler, din görevlilerinin camilerin ruhunu temsil eden sözcüler olduğunu vurguladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Mil-Diyanet Sen İlçe Başkanı Güler, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ana temasının “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” olarak belirlendiğini ifade etti.

Serdar Güler, haftanın toplumsal önemine dikkat çekerek, camilerin işlevselliğini artırmak ve din görevlilerinin sorunlarını dile getirmek için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Güler açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1986’dan beri Ekim ayı başında kutlanmaktadır. Toplumumuzda camilerin ve din görevlilerinin gerçek işlevini ortaya koymak, sıkıntılarını dile getirmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu hafta büyük bir anlam taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek cami ve din görevlilerinin önemine dikkat çekilecek.”

Din görevlilerinin manevi öncülüğünü vurgulayan Güler: “Din görevlileri, camilerin ruhunu temsil eden sözcülerdir. İslam medeniyetinin inşasında, din görevlilerinin katkısı büyüktür. Onlar olmadan camiler sessiz ve mahcup kalır. Bu vesileyle, İslam’ın sözcülüğünü yapan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Serdar Güler ayrıca, İslam şehirlerinin ezanla bağımsızlığını temsil ettiğini belirterek, “Şehirlerimizin dili ezandır. Bugün Mescid-i Aksa, susturulan ezanlarla tutsaklığın en bariz örneğidir” şeklinde konuştu. Son olarak, camilerin eksiklerinin giderilmesi ve din görevlilerinin sorunlarına çözüm bulunması temennisinde bulunan Güler, “Bu haftanın, camilerimizin eksiklerinin giderildiği, din görevlilerimizin sıkıntılarının çözüldüğü, hayırlı adımların atıldığı bir dönem olmasını diliyorum. Toplumumuza rehberlik eden, fedakarca görev yapan tüm din görevlilerimizin haftasını kutluyor, ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS